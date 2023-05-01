ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة والبضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 16 سفينة ، بينما غادر عدد 19 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة .

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وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15499 طن تشمل : 1120 طن مولاس و 2738 طن رمل و 106 طن كلينكر و 11535 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41289 طن تشمل : 6460 طن حديد و 7197 طن ابلاكاش و 3500 طن خردة و 250 زيت طعام و 15207 طن ذرة و 7801 طن قمح و 874 طن خشب زان .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 123 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 163 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4716 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 174559 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 119690 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1294 طن قمح متجه إلى امبابه ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4377 شاحنة .

شاركت هيئة ميناء دمياط فى فاعليات النسخة الثانية من منتدى هامبورج البحرى الذي استضافته مدينة هامبورج الألمانية ، حيث مثل هيئة ميناء دمياط فى فاعليات المنتدى السيد اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، كما رافقه خلال الزيارة العميد ياسر الصبان رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق بالهيئة.

وقد تضمنت الفاعليات مشاركة رئيس مجلس الإدارة فى الحلقات النقاشية الرئيسية للمنتدى ذات الصلة بكيفية الارتقاء بصناعة النقل البحرى على مستوى العالم، وتناولت عدداً من الموضوعات الهامة على رأسها الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات الكربونية