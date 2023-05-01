عين شمس تنافس بأربعة مرشحين في جائزة الملك عبد العزيز للبحوث

أعلن مكتب الجوائز بجامعة عين شمس التابع لقطاع الدراسات العليا، أن الجامعة تنافس لهذا العام بعدد أربعة مرشحين لجائزة الملك عبد العزيز للبحوث في قضايا الطفولة والتنمية في الوطن العربي 2023 في دورتها الثالثة" بعنوان التعليم في عالم ما بعد كورونا وقد استوفي الجميع بياناتهم للجائزة على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز في مجالاتها المختلفة وجميع متطلبات الترشح والمتابعة مع مكتب الجوائز في جميع الإجراءات والخطوات .

وتم تقديم جميع أشكال الدعم الفنى لهم من خلال مكتب الجوائز وجميع فريق العمل المعاون حتى الحصول على خطابات الترشح المعتمدة من رئيس الجامعة، وتنوعت المشاركات بين الكليات المختلفة بعدد 3 مرشحين من كلية الآداب، ومرشح واحد من كلية التربية بالجامعة .

ويأتي هذا ضمن التشجيع والدعم الذي توليه الجامعة في مجال الجوائز من محمود المتيني رئيس الجامعة ، ومحمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لما لهذا المجال من أهمية في تحقيق الريادة والتميز للجامعة.

