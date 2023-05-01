مكتبة الإسكندرية تنظم المؤتمر الدولي "الإسكندرية والهلّينية في شمال مصر" مُهدى لذكرى مصطفى العبادي

ينظم مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية وجمعية الآثار بالإسكندرية بالتعاون مع المركز الفرنسي للدراسات السكندرية ومؤسسة لفنتيس القبرصية، مؤتمرًا دوليًا بعنوان "الإسكندرية والهلّينية في شمال مصر" إهداءً لذكرى الدكتور مصطفى العبادي، وذلك يوم الأحد 7 مايو 2023 الساعة 9:00 صباحاً بمكتبة الإسكندرية بمركز المؤتمرات، المسرح الصغير، بمناسبة الذكرى 130 لتأسيس جمعية الآثار بالإسكندرية.

ويشارك في المؤتمر لفيف من العلماء والباحثين المحلين والدوليين المهتمين بالدراسات السكندرية من أجل مناقشة وتبادل خبراتهم في دراسات تاريخ الإسكندرية وتراثها الحضاري والثقافي.

ويلقى المؤتمر الضوء على المناطق الأثرية التي كشفت فيها الأبحاث الأثرية الحديثة عن بعض الجوانب الجديدة للهيلّينية -أي الحضارة اليونانية القديمة - في الإسكندرية والساحل الشمالي الغربي لمصر والدلتا وكذلك الواحات.

المؤتمر مفتوح للجمهور حتى الوصول إلى الحد الأقصى لسعة القاعة ومتوفر ترجمة فورية.