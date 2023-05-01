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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تشريح جثة شاب عثر عليه متوفيا داخل منزله بالشرقية

جثة أرشيفية
جثة أرشيفية
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قررت نيابة أبوحماد اليوم الاثنين، انتداب الطب الشرعى لتشريح جثمان شاب متوفيا داخل منزله لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حماد يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزى يفيد بوصول "ع م" 33 عاما كهربائى مقيم نطاق مدينة أبوحماد جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى وتبين العثور عليه متوفيا داخل منزله ولم يعثر على إصابات ظاهرية به.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة ووجود شبهة جنائية من عدمه وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية.

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