العثور على جثة بها طعنات بأحد شوارع الإسماعيلية

عثر أهالي مدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية على جثة مجهولة في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين في احدي قري المركز ، انتقلت علي الفور المباحث الجنائية الي مكان البلاغ.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد الشناوي مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد العثور علي جثمان لشخص في عزبه المزاينة من قرية البياضية ملقاه على جانب الطريق.

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بانتقال المباحث الجنائية في القنطرة غرب برئاسة المقدم مروان الطحاوي الي مكان البلاغ وبمناظرته تبين وجود عده طعنات بالصدر والبطن وجرح بالرأس.

وتوصلت المباحث الجنائية الي هوية المجني عليه ويدعي "م.ن" 24 سنة، ويعمل تاجر ملابس ومقيم بعزبة المزاينة بقرية البياضية بدائرة مركز القنطرة.

وفرضت الشرطة كردون أمني حول مكان البلاغ فيما شكلت مديرية أمن الإسماعيلية فريقا للبحث لكشف غموض الواقعة ومعرفة أسبابها ومرتكبيها وضبطهم في اسرع وقت.

وأمرت جهات التحقيق في مركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية التحفظ علي جثمان المجني عليه وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان ومعرفة سبب الوفاة.

كما طلبت جهات التحقيق سرعة إنهاء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة واستدعاء أسرة المجني عليه.