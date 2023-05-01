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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اعترافات المتهمة بترويج الهيروين في روض الفرج: تجارتي تخطت 80 ألف جنيه

أرشيفيه
أرشيفيه
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استمعت نيابة روض الفرج لاعترفات ربة منزل متهمة بحيازة كيلو هيروين  وقالت إنها تمارس نشاطا إجراميا في تجارة وتوزيع المواد المخدرة منذ فترة طويلة، مضيفة إلى أن حققت مكاسب غير مشروعة هائلة، تخطت ال80 الف جنيه.

وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بـ مديرية أمن القاهرة أكدت قيام (إحدى السيدات " لها معلومات جنائية " - مقيمة بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وتتخذ من الشقة سكنها وكرًا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها حال تواجدها بشقة سكنها، وضبط بحوزتها (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى  2 ميزان حساس - هاتف محمول ) وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول بقصد التواصل مع عملائها والميزان بقصد وزن المادة المخدرة، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطها الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (80,000) ألف جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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