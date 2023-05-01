أوكرانيا: الجيش الروسي نشر 4 حاملات صواريخ من نوع كاليبر في البحر الأسود

أعلنت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني، اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي قام بنشر 4 حاملات صواريخ من نوع كاليبر في البحر الأسود، جاء ذلك حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق أعلنت قيادة مجموعة القوات الجنوبية الروسية أن قواتها دمرت معقلين للقوات المسلحة الأوكرانية وتم القضاء على ما يصل إلى 20 جنديا أوكرانيا.

وأفادت القيادة الجنوبية لوكالة تاس: أنه "نتيجة للعمليات الناجحة للوحدات الجنوبية تم تدمير معقلين للقوات المسلحة الاوكرانية بالقرب من بيلوجوروفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية.

وذكرت القيادة أن الاستخدام المكثف للقذائف المدفعية والصاروخية قضى على 20 جنديًا أوكرانيا متحصنين في مواقعهم".