فريق بحث لكشف ملابسات العثور على رضيع أسفل كوبري الأوسطي بالبدرشين

يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على رضيع ملقى أسفل كوبري الأوسطي بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة، من خلال تشكيل فريق بحث لسرعة ضبط المتهم بإلقاء الطفل من خلال فحص كاميرات المراقبة بمحيط العثور على الرضيع وتتبع خط سير الجاني.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على طفل رضيع مُلقى أسفل كوبري الأوسطي بدائرة المركز؛ وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على طفل حديث الولادة ملقى بقدمه إسورة تحمل اسم والدة الطفل والطبيب القائم بعملية الولادة وجاري جمع التحريات لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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