اعتماد جداول امتحانات الترم الثاني بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

ترأس الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بمدينة طيبة شمال محافظة الأقصر، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري رقم 3 لمجلس الجامعة، بحضور أعضاء المجلس.

واستهل المجلس، جلسته بتقديم التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتهنئة الدكتور محمد رسلان، لتكليفه نائبا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأحمد الفاضل، لتكليفه أمينا، ثم التصديق على محضر اجتماع جلسة المجلس السابقة.

كما وافق المجلس على اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023، والتي من المقرر أن تعقد في الفترة من 17 مايو حتى 7 يونيو المقبل، بالإضافة إلى الموافقة على قبول بعض الهدايا والمطبوعات المقدمة للجامعة.

كما قرر المجلس الموافقة على إنشاء إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة، واعتماد اللائحة المالية والإدارية لصندوق المدن الجامعية، وكذلك مركز الخدمة العامة لاستشارات تكنولوجيا الصناعة والطاقة بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية، واعتماد الأعداد المقترح قبولها بجامعة طيبة التكنولوجية خلال العام الجامعي المقبل 2023/2024، واعتماد رسم استخراج المستندات المطلوبة للطلاب من إدارة شئون التعليم والطلاب.

وخلال الجلسة، ناقش أعضاء المجلس، تفعيل تدريس برنامج تكنولوجيا خدمات الأغذية والمشروبات للعام الجامعي المقبل 2023-2024، ومقترح توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعتي جنوب الوادي وطيبة التكنولوجية.

الاجتماع (1)

الاجتماع (2)

الاجتماع (3)