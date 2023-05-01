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الإثنين 01 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

تعرف على حظك في الأبراج اليوم الإثنين 1 مايو 2023

حظك اليوم
حظك اليوم
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تقدم «البوابة نيوز» الأبراج، اليوم الإثنين الموافق 1 مايو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

 

برج الحمل
حظك اليوم برج الحمل مهنيًا:أنت شخص كثير الشكوى يا عزيزي برج الحمل ومديرك يأس من تصرفاتك السلبية.
حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا: يوجد علاقة جديدة ورومانسية في حياتك تشعرك بالسعادة، كن لطيف مع الشريك ولا تهمله.
حظ برج الحمل اليوم صحيًا: حاول أن تلتزم بتناول الخضار والفواكة دون مبالغة خاصة أنك تعاني من الجفاف.

برج الثور

حظك اليوم برج الثور مهنيًا: أنت تشعر بالفخر والاعتزاز بس مشروع الذي قمت به في الشهر الماضي.
حظك اليوم برج الثور عاطفيًا:لا تكثر من الشكوى والنكد عند جلوسك مع شريكك حتى لا يمل منك.
حظ برج الثور اليوم صحيًا: أنت تهتم بصحتك لكن لا تكون موسوس.

برج الجوزاء

برج الجوزاء اليوم مهنيًا: أنت تكثر من النميمة على زملائك وهذا يؤثر سلبًا على عملك.
برج الجوزاء اليوم عاطفيًا:يوجد مشاكل مع الشريك لكن انتبه من العناد.
حظ برج الجوزاء اليوم صحيًا:لا تكثر من تناول الحلويات لأنها سترفع نسبة السكر في جسمك.

برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا:سوف يزداد راتبك وأخيرًا وتشعر بالسعادة.
حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا:لا تهمل حبيبك وكن لطيف معه لأنه بحاجة لك.
حظ برج السرطان اليوم صحيًا: لا تهمل فيتاميناتك وأكثر من الخضار.

برج الأسد
حظك اليوم برج الأسد مهنيًا:أنت لا تبحث عن العمل وتفضل البقاء في المنزل لأنك لست بحاجة للمال.
حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا:يوجد مناسبات كثير وسوف ترى حبيبك هذه الفترة كثيرًا.
حظ برج الأسد اليوم صحيًا: لا تهمل شرب الماء في فصل الصيف.

برج العذراء

برج العذراء اليوم مهنيًا:يوجد هدف سوف تحققه وأخيرًا.
برج العذراء اليوم عاطفيًا:أنت على خلاف مع الشريك لكن لا تخف كل شيء سوف يعود كما كان.
برج العذراء اليوم صحيًا:أنت مهم لصحتك وتكثر من تناول الأطعمة الجاهزة.

برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا:أنت مهمل لعملك ولا تلتزم بالدوام.
حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا: يوجد رحلة اليوم تجعلك غير راضِ عن تصرفات الشريك.
حظ برج الميزان اليوم صحيًا:أنت تبالغ في تناول اللحوم والدهون كن حذر.

برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا:تفكر في البحث عن عمل جديد لا تيأس سوف تجده قريبًا.
حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا: يوجد خلافات مع عائلة شريكك تنتهي بطلاقكك.
حظ برج العقرب اليوم صحيًا:لا تكثر من تناول الكربوهيدرات حتى تخفف من الإمساك.

برج القوس

حظك اليوم برج القوس مهنيًا:أنت تبحث عن عمل خارج البلد الذي أنت فيه لا تستعجل بقرارتك.
حظك اليوم برج القوس عاطفيًا:تبحث عن شريك تشعر معه بالأمان والحنان.
حظ برج القوس اليوم صحيًا:لا تهمل عيونك فهي تعاني من جفاف شديد.

برج الجدي
حظك اليوم برج الجدي مهنيًا:لا تهمل عملك اليوم وكن ملتزم.
حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا: تبحث عن شريك وتشعر بالوحدة والحزن.
حظ برج الجدي اليوم صحيًا: لا تهمل فيتاميناتك أبدًا يا عزيزي.

برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا: يوجد مشاكل مع مديرك بسبب عنادك وقلة التزامك بساعات الدوام.
حظك اليوم برج الدلوعاطفيًا: انتبه أكثر لشريكك ولا تهمله كن رومانسي معه كما يتصرف معك.
حظ برج الدلو اليوم صحيًا:لا تكثر من تناول الحلويات وأكثر من شرب الماء والأطعمة الصحية.

برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا: سوف يصلك مبلغ كبير ويشعر بالفرحة لكن لا تخبر لزملائك حتى لا يحسدونك.
حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا:أنت وشريكك تخططان للذهاب إلى البحر، لذلك حاولا التأمل على شط البحر والبعد عن الروتين.
حظ برج الحوت اليوم صحيًا:أنت تشعر بالفرحة بسبب نزول وزنك، ابق مثابر ولا تتراجع عن هدفك.

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