تعرف على حظك في الأبراج اليوم الإثنين 1 مايو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج، اليوم الإثنين الموافق 1 مايو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا:أنت شخص كثير الشكوى يا عزيزي برج الحمل ومديرك يأس من تصرفاتك السلبية.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا: يوجد علاقة جديدة ورومانسية في حياتك تشعرك بالسعادة، كن لطيف مع الشريك ولا تهمله.

حظ برج الحمل اليوم صحيًا: حاول أن تلتزم بتناول الخضار والفواكة دون مبالغة خاصة أنك تعاني من الجفاف.

برج الثور

حظك اليوم برج الثور مهنيًا: أنت تشعر بالفخر والاعتزاز بس مشروع الذي قمت به في الشهر الماضي.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا:لا تكثر من الشكوى والنكد عند جلوسك مع شريكك حتى لا يمل منك.

حظ برج الثور اليوم صحيًا: أنت تهتم بصحتك لكن لا تكون موسوس.

برج الجوزاء

برج الجوزاء اليوم مهنيًا: أنت تكثر من النميمة على زملائك وهذا يؤثر سلبًا على عملك.

برج الجوزاء اليوم عاطفيًا:يوجد مشاكل مع الشريك لكن انتبه من العناد.

حظ برج الجوزاء اليوم صحيًا:لا تكثر من تناول الحلويات لأنها سترفع نسبة السكر في جسمك.

برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا:سوف يزداد راتبك وأخيرًا وتشعر بالسعادة.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا:لا تهمل حبيبك وكن لطيف معه لأنه بحاجة لك.

حظ برج السرطان اليوم صحيًا: لا تهمل فيتاميناتك وأكثر من الخضار.

برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا:أنت لا تبحث عن العمل وتفضل البقاء في المنزل لأنك لست بحاجة للمال.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا:يوجد مناسبات كثير وسوف ترى حبيبك هذه الفترة كثيرًا.

حظ برج الأسد اليوم صحيًا: لا تهمل شرب الماء في فصل الصيف.

برج العذراء

برج العذراء اليوم مهنيًا:يوجد هدف سوف تحققه وأخيرًا.

برج العذراء اليوم عاطفيًا:أنت على خلاف مع الشريك لكن لا تخف كل شيء سوف يعود كما كان.

برج العذراء اليوم صحيًا:أنت مهم لصحتك وتكثر من تناول الأطعمة الجاهزة.

برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا:أنت مهمل لعملك ولا تلتزم بالدوام.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا: يوجد رحلة اليوم تجعلك غير راضِ عن تصرفات الشريك.

حظ برج الميزان اليوم صحيًا:أنت تبالغ في تناول اللحوم والدهون كن حذر.

برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا:تفكر في البحث عن عمل جديد لا تيأس سوف تجده قريبًا.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا: يوجد خلافات مع عائلة شريكك تنتهي بطلاقكك.

حظ برج العقرب اليوم صحيًا:لا تكثر من تناول الكربوهيدرات حتى تخفف من الإمساك.

برج القوس

حظك اليوم برج القوس مهنيًا:أنت تبحث عن عمل خارج البلد الذي أنت فيه لا تستعجل بقرارتك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا:تبحث عن شريك تشعر معه بالأمان والحنان.

حظ برج القوس اليوم صحيًا:لا تهمل عيونك فهي تعاني من جفاف شديد.

برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا:لا تهمل عملك اليوم وكن ملتزم.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا: تبحث عن شريك وتشعر بالوحدة والحزن.

حظ برج الجدي اليوم صحيًا: لا تهمل فيتاميناتك أبدًا يا عزيزي.

برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا: يوجد مشاكل مع مديرك بسبب عنادك وقلة التزامك بساعات الدوام.

حظك اليوم برج الدلوعاطفيًا: انتبه أكثر لشريكك ولا تهمله كن رومانسي معه كما يتصرف معك.

حظ برج الدلو اليوم صحيًا:لا تكثر من تناول الحلويات وأكثر من شرب الماء والأطعمة الصحية.

برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا: سوف يصلك مبلغ كبير ويشعر بالفرحة لكن لا تخبر لزملائك حتى لا يحسدونك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا:أنت وشريكك تخططان للذهاب إلى البحر، لذلك حاولا التأمل على شط البحر والبعد عن الروتين.

حظ برج الحوت اليوم صحيًا:أنت تشعر بالفرحة بسبب نزول وزنك، ابق مثابر ولا تتراجع عن هدفك.