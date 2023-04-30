فريق طبي بالأطفال التخصصي ببنها ينقذ طفلة تعاني من عيب خلقي نادر

تمكن فريق طبي جراحي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها تحت قيادة الدكتور محمد محمد متولي نائب المدير ورئيس قسم الجراحة، من إنقاذ حياة طفلة تعاني من عيب خلقي نادر بالوريد البابي الكبدي والأوعية الدموية بالبطن.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة، والدكتور محمود البرنس عباس مدير عام المستشفى.



وذكر المستشفى في بيان له اليوم، أنه قد حضرت الطفلة (س) سبعة شهور بصحبة والديها إلى المستشفى بعد معاناة من عدم المقدرة لاكتشاف وتشخيص الحالة، وتبين أنها تعاني من قيء مستمر وشديد، وبعد إجراء الإشاعات والفحوصات الطبية اللازمة وعمل استكشاف للحالة جراحيا، جرى اكتشاف وجود عيب خلقي بالوريد البابي الكبدي مسبب وجود انسداد معوي.



وأضاف المستشفى، أنه جرى إجراء الجراحة وإعادة توصيل الاثني عشر بالأمعاء الدقيقة ما بعد الوريد واستمرت الحالة تحت الملاحظة والعلاج إلى أن تم الله عليها بالشفاء التام، وخرجت الطفلة اليوم من المستشفى وهي بصحة جيدة.



يشار إلى أن قسم جراحة الأطفال أجري ما يقرب من 400 عملية جراحية متنوعة بين استخدام المنظار الجراحي والفتح الجراحي خلال شهر أبريل 2023 لإنقاذ حياة الأطفال.