تعرف على أرقام محمد صلاح في مواجهة توتنهام

يقود الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، كتيبة الريدز، فى مواجهة اليوم أمام توتنهام هوتسبير، وذلك فى تمام السادسة والنصف على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

ويمتلك "مو" صلاح، أرقام كبيرة فى مواجهة اليوم أمام توتنهام، الذى يضم من بين صفوفه هارى كين قائد المنتخب الإنجليزى، الذى ظل منافس لدود له لفترة كبيره على لقب هداف البريميرليج.

خاض الفرعون المصرى بقميص ليفربول 17 مباراة امام توتنهام، قاد الريدز للفوز 10 لقاءات منهم، وتعرض للهزيمة فى 5 مواجهات، وكان التعادل حاضر فى أثنين.

بينما أحرز محمد صلاح 10 أهداف خلال الـ 17 مواجهة، وصنع هدفين فقط.

ويحتل فريق ليفربول المركز السابع ، برصيد 53 نقطة، بينما يحتل فريق توتنهام المركز الخامس برصيد 54 نقطة.