محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع مدينة الزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك اليوم الأحد خلال جولته التفقدية بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة اعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارعي عز الدين حافظ والحاجة حكمت وصولاً لتقاطع شارع رمضان بنطاق حي ثان الزقازيق بطول 700 متر وإجمالي مسطح 8 الاف متر ، وذلك بعد أن تم إزالة كافة المعوقات وتهيئة الأجواء المناسبة للشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف طبقاً للجدول الزمني المحدد والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما حرص المحافظ على متابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع شونه البنك الأهلي بمنطقة الإشارة خلف مبنى رئاسة حي ثان وكذلك شارع الهدي بإجمالي مسطح 11 ألف و 500 متر وبتكلفة اجمالية 5 مليون و 500 ألف جنيه من الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي .

شدد المحافظ على رئيس حي ثان بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ اعمال الرصف والتطوير وتذليل كافة العقبات امام تنفيذ الأعمال لإتاحة الفرصة امام الشركة لإنهاء اعمالها طبقاً للجدول الزمني المحدد ، مؤكداً أهمية تطوير المناطق العشوائية و العمل على رفع كفاءة البنية الأساسية بها لإعادة الوجه الجمالي و الحضاري لها وتقديم افضل الخدمات لقاطنيها .

كما كلف المحافظ وكيل وزارة الطرق والنقل بإدراج الشارع الموازي لسور سجن الزقازيق العمومي القديم ضمن خطة الرصف وتهيئته أمام حركة السيارات والمارة ، مؤكداً أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بمدينة الزقازيق لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

توجه محافظ الشرقية لمدينة القنايات لمعاينة الموقع المقترح لإنشاء موقف سيارات جديد عليه تحقيقاً للصالح العام وبما يتماشى مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

رافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة والمهندس احمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق ورضا بكري رئيس حي أول وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان وأحمد ضاحي رئيس مدينة القنايات.