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الأحد 30 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. مصر تواجه الامارات في نصف نهائي بطولة السلة للكراسي المتحركة

منتخب مصر
منتخب مصر
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يخوض منتخبنا الوطني لكرة السلة للكراسي المتحركة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم مباراة هامة أمام نظيره الاماراتي في إطار منافسات الدور نصف النهائي للبطولة العربية لكرة السلة للكراسي المتحركة بالكويت.
وكان منتخبنا الوطني قد تأهل للدور نصف النهائى 
بالبطولة عقب  فوزه أمس على منتخب فلسطين بنتيجة 22/76.
يذكر أن منتخب مصر قد  حقق العلامة الكاملة فى مجموعته بعدالفوز على كل من المغرب والاردن وفلسطين .
ويشارك فى البطولة بجانب الكويت الدولة المضيفة كلا من : مصر، و الأردن وفلسطين و لبنان و المغرب و الإمارات و البحرين .
وتترأس البعثة المصرية المهندسة أمل مبدى عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس الاتحاد المصرى للاعاقات الذهنية.
و يقود منتخبنا الوطني  عادل شریف مديرا فنيا ، يعاونه جمال احمد و سعید بدري مدربين ، و محمد رشاد مديرا إداريا.
وتضم قائمة منتخبنا اللاعبين محمود صبري ،سامي منصور ، توبة نجدي ، محمد محمد حسب النبي ،الحسن ياسر ، أشرف ابو زيد ، أشرف محمد زغلول ،
محمد انور ،احمد فتحي ،محمد فرج ، ومجدى طلعت.

السلة للكراسي المتحركة نصف النهائي فلسطين احمد محمدي