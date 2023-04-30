عقوبات قاسية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من السوبر أمام الأهلى

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا عاجلا اليوم الأحد لحسم موقف الفريق النهائي من المشاركة فى مباراة السوبر أمام الأهلي والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى الإمارات.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع فى تمام الثالثة عصر اليوم، لمناقشة عدة ملفات على رأسها حسم موقف النادي من المشاركة فى السوبر، خاصة أن النادي يدرس الانسحاب من المباراة على خلفية اعتراضه على تأجيل النظر فى طعن الأهلي ضد قرار إيقاف كهربا لاعب الفريق الأحمر لـ12 مباراة لحين انتهاء مباراة السوبر، بالإضافة إلى رغبة النادي في حسم موقف الثنائي محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم لاعبي الأهلي، لا سيما أن الأول موقوف لمدة 3 مباريات فى الدوري، والثاني تعرض للطرد فى مباراة الفريق الأحمر الأخيرة أمام بيراميدز فى بطولة كأس مصر .

ورغم مطالبات جماهير ولاعبي نادي الزمالك السابقين بالانسحاب من المباراة في حال مشاركة لاعب نادي الأهلي الموقوف من قبل لجنة الانضباط باتحاد الكرة محمود عبد المنعم كهربا إلا أن مرتضى منصور، أعلن فى وقت سابق عدم الانسحاب من اللقاء، مطالبا النادي الأهلي باحترام قرارات اتحاد الكرة وعدم إشراك اللاعبين الموقوفين.

وحسب اللائحة فإنه حال انسحاب الزمالك من بطولة السوبر المصري، سيتم حرمانه عامين من المشاركة في بطولة السوبر، بالإضافة إلى غرامة قدرها مليون جنيه".

وكان الزمالك قد استعاد مؤخرا نغمة الانتصارات بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف ضمن منافسات بطولة الدوري .