7 فرق بجنوب سيناء تصعد للدور قبل النهائي في أولمبياد المحافظات الحدودية

قال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن فريق كرة السلة بنات تصدر مجموعته لينافس اليوم الأحد، على الدور قبل النهائي في منافسات أولمبياد المحافظات الحدودية بمحافظة مطروح، كما تصدر أيضا فريق كرة الطائرة الشاطئية بنات المجموعة.

وأضاف فتحي لـ"البوابة نيوز"، كما تصدر فريق كرة الطائرة الشاطئية بنين المجموعة لينافس أيضا اليوم على الدور قبل النهائي، وبالمثل تصدر فريق كره الطائرة بنين مجموعته، وأيضا فريق تنس الطاولة بنات ينافس على المركز الاول ويواجه فريق محافظة شمال سيناء في الدور قبل النهائي.

وتابع: كما ينافس على المركز الأول اليوم فريق كرة السرعة بنين ، بينما حصل فريق كرة السرعة بنات على المركز الثالث، وتصدر فريق كرة القدم الشاطئية مجموعته لينافس اليوم أيضا على الدور قبل النهائي، مهنأ كل الفرق التي صعدت للدور قبل النهائي، وموجها كل الشكر لكل من أسهم في تحقيق هذه الانتصارات، متمنيا التوفيق لجميع الفرق الممثلة لمحافظة جنوب سيناء.

بدأت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ برنامج منافسات أولمبياد المحافظات الحدودية "النسخة الرابعة"، والتى تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح، خلال الفترة من ٢٨ ابريل الجاري حتي ٢ مايو القادم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة ٣٠٠٠ لاعب ولاعبة، يمثلون جميع المحافظات الحدودية ( شمال سيناء، وجنوب سيناء، و البحر الأحمر، وأسوان، والوادي الجديد، و مطروح) بالإضافة إلي مشرفي الأفواج من المديريات والمدربين ومشرفي الوزارة.

يتنافسون في ١٢ لعبة فردية وجماعية (خماسي كرة القدم، كرة طائرة، كرة سلة، كرة يد، كرة طائرة شاطئية، تنس طاولة، كاراتيه كاتا وكومتيه، كرة سرعة، شطرنج، سباحة ظهر وحرة ٥٠ متر، ألعاب قوى، ١٠٠ متر عدو، ٨٠٠ متر جري، وثب طويل بنين وبنات، خماسي كرة قدم شاطئية "بنين فقط"، إضافة إلى كرة طائرة جلوس لذوي القدرات والهمم)، علي ملاعب مركز شباب مطروح بحضور محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و احمد مسعد وكيل المديريه .

من جانبه أشاد الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة بحالة رواج المشروعات والأنشطة الشبابية والرياضية التي أقامتها الوزارة في المحافظات الحدودية الفترة الماضية، مؤكداً على مواصلة الوزارة تكثيف هذه المشروعات في قطاعي الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الخدمات المقدمة لأبناء مصر بالمحافظات الحدودية.

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