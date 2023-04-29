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الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض علي المتهمين بسرقة الوحدة المحلية لقرية فنارة بالإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت وحدة مباحث فايد برئاسة المقدم محمود عبداللطيف من ضبط مرتكبى واقعة سرقة بعض المحتويات من داخل مخزن الوحدة المحلية لقرية فنارة.
كان بلاغا قد ورد لمركز شرطة فايد  بالإسماعيلية من الخفير، المسئول عن المخزن بالوحدة المحلية لقرية فنارة الكائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة ٩ أسطوانات غاز واسطوانة اكسجين وماكينة شفط مياه غاطسة وماتور مياه من المخزن.
ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات من النقباء احمد عوض الله ومحمد عبدالباسط وأحمد حمدي حول الواقعة أسفرت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل ٤ اشخاص مقيمون بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إسطوانة أكسجين الوحدة المحلية مركز شرطة