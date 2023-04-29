التحقيقات في وفاة سيدة بحدائق الأهرام: "صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق"

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة سيدة مسنة بعدما لقيت مصرعها في حادث تصادم بشارع الضغط العالي بحدائق الأهرام، وقد تسلمت النيابة التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول الواقعة وقد تبين من خلالها أنها أثناء محاولة السيدة عبور الشارع جاءت سيارة مسرعة صدمتها، ولم يتوقف السائق بل قام بالهرب تاركها غارقة في دمائها وقد لقيت مصرعها في الحال، وقد أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار السائق المتهم بإرتكاب الحادث.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بشارع الضغط العالي بمنطقة حدائق الأهرام دائرة القسم.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ بالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بسيطة أثناء محاولة عبورها الطريق مما تسبب في مصرعها وهروب قائد السيارة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة تتبع خط سير السيارة وضبط قائدها وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.