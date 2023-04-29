أهالي شمال سيناء يشيدون بجهود مكتب العلاقات العامة بالمحافظة

أشاد اهالي محافظة شمال سيناء ومثقفون واعلاميون بجهود موظفي مكتب العلاقات العامة والاعلام بديوان عام محافظة شمال سيناء لما يبذلونه من جهود غير عادية لتوصيل صورة المحافظة بواقعها الناجح الي كافة الدوائر الاعلامية وغير الاعلامية بكافة أنحاء مصر واصفين العلاقات العامة بالمحافظة بالجندي المجهول مطالبين بتكريمهم .

وقال اعلاميون بشمال سيناء ومثقفين ومشايخ قبائل وأهالي أن مكتب العلاقات العامة بديوان محافظة شمال سيناء يلعب دورا هاما في الترتيب لكافة الاجتماعات الهامة واللقاءات الرسمية الخاصة بالمحافظة وتنفيذ بروتوكول أستقبال الوزراء لمحافظة شمال سيناء وتجهيز المحافظة للأعياء القومية مثل عيد تحرير سيناء وترتيب فاعلياته من قبل موظفي واعلامي مكتب العلاقات العامة والاعلام بشمال سيناء برئاسة محمود فهمي مدير عام العلاقات العامة والاعلامي محمد سليم سلام مدير المكتب الاعلامي بالديوان وموظفي العلاقات العامه بالمكتب من اعلاميين ومصورين منهم احمد شراب وفيصل ابو هاشم وغيرهم من موظفين يبذلون جهوداغير عادية لتوصبل الاخبار والتصوير والفيديوهات ونقل فاعليات المحافظة علي الهواء في القنوات الفضائية المختلفة وغيرها من فاعليات و يلعب موظفي العلاقات العامة دور الجندي المجهول في أظهار محافظة شمال سيناء في الاطار والشكل الاعلامي المناسب الناجح الذي يشرف المحافظة ويضعها في الصدارة امام كافة الدوائر الاعلامية والسياسية والأمنية .

وسبق أن ترأس مكتب العلاقات العامة بمحافظة شمال سيناء قيادات اعلامية بارزة ولها دور تاريخي في اثراء هذا الكيان والمحافظة بالنجاح الكبير منهم الفنان مصطفي بكير والاعلامي علاء عطوة والذين تقاعدوا بعد ان بلغوا سن المعاش وسبق تكريمهم من قبل محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة فضلا عن مصورين لهم تاريخ بمكتب العلاقات العامة وعلي راسهم الراحل طارق الشعراوي الشهير بمحمد الشعراوي الذي عاش مناسبات تاريخية وعمل مع محافظين عديدين بالمحافظة.

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