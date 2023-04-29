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السبت 29 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على شاب بتهمة عمل حركات استعراضية بسيارته فى القاهرة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" متضمناً  قيام قائد سيارة بعمل حركات إستعراضية بالقاهرة.

تعود الواقعة عندما تم تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة بعمل  حركات إستعراضية بطريق صلاح سالم بدائرة قسم شرطة النزهة مُعرضاً حياته والمواطنين للخطر.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط قائد السيارة والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على شاب حركات إستعراضية القاهرة