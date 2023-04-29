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السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة شخص سقط من علو في ظروف غامضة بالوراق

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أصيب شخص إثر سقوطه من علو في ظروف غامضة بشارع القومية العربية دائرة قسم شرطة الوراق شمال محافظة الجيزة.

تلقى المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بشارع المترو من القومية العربية دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وجرى نقل المصاب إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج اللازم.

فيما تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهود أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إصابة شخص سقط من علو الوراق