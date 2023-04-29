إصابة شخص سقط من علو في ظروف غامضة بالوراق

أصيب شخص إثر سقوطه من علو في ظروف غامضة بشارع القومية العربية دائرة قسم شرطة الوراق شمال محافظة الجيزة.

تلقى المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بشارع المترو من القومية العربية دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وجرى نقل المصاب إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج اللازم.

فيما تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهود أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.