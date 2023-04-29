نائبة: القيادة السياسية أدارت ملف عودة المصريين من السودان بحكمة بالغة

أشادت النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب ، بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الخارجية فى عودة المصريين المتواجدين فى السودان ، بعد اشتعال الأوضاع هناك .

وأضافت النائبة رحاب موسي ، ان الخارجية نجحت حتى يوم أمس الجمعة، في إعادة ٤٥٤ مواطنًا مصريًا بالسودان عبر الإجلاء البري و٦١٨ مواطنًا عن طريق الإجلاء الجوي، وذلك بإجمالي ١٠٧٢ مواطنًا ، مؤكده أنه بذلك يصل عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم منذ بدء الاشتباكات العسكرية في السودان إلى ٦٣٩٩ مواطنًا حتى الآن. وأضافت عضو مجلس النواب أن القوات المسلحة قامت بتنفيذ عدد ٤ طلعات جوية اليوم ٢٨ أبريل الجاري، ليصل إجمالي الطلعات الجوية التي تم تنفيذها إلى ٢٧ طلعة جوية ، مشيره ان الدولة المصرية تتحرك فى كافة الجهات سواء فى إجلاء الرعايا للمصريين الراغبين فى مغادرة السودان، أو استقبال النازحين من دولة السودان الشقيقة، وهذا يؤكد قوة للدولة المصرية. وأكدت النائبة رحاب موسي ، على قدرة القيادة المصرية وأجهزة الدولة على إدارة الملف بحكمة بالغة دون التورط في الصراع الداخلي الدائر في السودان وهو ما يعكس أحد ركائز مصر في السياسة الخارجية والتي تتمثل في احترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شئون الآخرين، مشيرا إلى أن مصر تؤيد تغليب الحوار واللجوء إلى الحلول السلمية والحد من العنف المتصاعد الذي يهدد مستقبل الدولة الشقيقة.