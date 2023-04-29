ضبط 11 طن أسمدة ومخصبات مجهولة المصدر في الشرقية

شنت إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الإدارة و مفتشي الإدارة اليوم السبت ، حملة رقابية على المحال والمنشآت الغذائية أسفرت عن تحرير محضر رقم ٦٥٠٠ جنح مركز بلبيس ضد مدير مصنع اسمده ومخصبات زراعيه ببلبيس وضبط ١١ طن أسمدة ومخصبات مجهولة المصدر من مضادات السموم وفطريات سائله كبريت خام ومبيدات فطريه زراعية وإدارة نشاط بدون ترخيص وتم حفظ المضبوطات تحت إذن وتصرفات النيابة العامة للعرض واتخاذ اللازم.

كما تم تحرير محضر رقم ٧٤٦٠ جنح مركز بلبيس ضد صاحب محل مواد غذائية بناحية ميت جابر لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على ٥ كراتين مكرونة بإجمالي١٠٠ كيس مكرونه وتم حفظ المضبوطات تحت إذن وتصرفات النيابه العامه وجاري العرض عليها.

وتم تحرير المحضر رقم ٦٩٦٦ جنح مركز بلبيس ضد صاحب بقالة تموينية بناحية قهله الجبلة لعدم الإعلان عن اسعار المقررات التموينيه للجمهور.

من جانبه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على مصانع تصنيع وتعبئه المواد الغذائية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية والرقابية ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمرور علي التجار التموينين ومشروع جمعيتي للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتطبيق القانون على غير الملتزمين.