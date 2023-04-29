وزير التموين: رفع أسعار بعض السلع الأساسية تدريجيًا خلال الفترة المقبلة

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن الوزارة ستبدأ برفع أسعار بعض السلع الأساسية تدريجيا بعد موافقة مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، لضمان استمرار إتاحتها ووصولها للمواطنين.

وأشار الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم السبت، إلى أن الوزارة تعاقدت على 50 ألف طن أرز أبيض هندي لطرحه للمواطنين بأسعار مخفضة، لافتا إلى وجود خلل بين أسعار السلع المدعمة والحرة الأمر الذى يخلق مشكلة في توفيرها بالسوق، منوها بأن أسعار السلع الأساسية لم تتحرك منذ ديسمبر الماضي، مؤكدا حفاظ الدولة على حق المواطن بالرغم من ارتفاع الأسعار .

من جانب آخر قال المصيلحي ردا على سؤال بشأن الكارت الذكي لصرف الخبز لغير المستحقين للدعم، إن المشروع قائم وجار عملية تأمين البيانات وسيتم خلال الفترة المقبلة بدء التطبيق على أرض الواقع، مشيرا إلى أن سعر رغيف الخبز سيتم تحديده حسب سعر التكلفة.

وفيما يتعلق بإضافة المواليد قال المصيلحي: لا يوجد إضافة المواليد إلا للفئات الأكثر احتياجا، والتى تتضمن معاش تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي والأرامل والمطلقات وأبناء الشهداء.