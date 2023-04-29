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السبت 29 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

إنفوجرافيك.. أبرز تصريحات البابا تواضروس في لقائه مع الصحفيين

البابا توضروس الثاني
البابا توضروس الثاني
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التقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمحرري الملف القبطي في الجرائد القومية والخاصة، كان ذلك في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ونستعرض خلال هذه السطور أبرز ما صرح به قداسته:
- الكنيسة أقدم كيان شعبي على أرض مصر
- يدعو الأطراف المتصارعة في السودان للحوار
-  تعداد المسيحيين في مصر ١٥ مليون مواطن
- الشعب المصري تربى على الصبر والتحمل والتكييف إلى أن تحل المشكلة
- غير مشغول بالأكاذيب والشائعات 
- الجميع يشهد على الانفتاح الذي تشهده المملكة السعودية
- زيارة الفاتيكان تستمر ٣ أيام وأصلي بالأقباط قداسا في كنيسة سان جوفانى
- الحرب الروسية الأوكرانية ليس لها معنى 

البابا تواضروس الثاني أبرز تصريحات الحرب الروسية الكاتدرائية المرقسية صحفيو الملف القبطي