توم كروز يشارك في حفل تنصيب الملك تشارلز الثالث

كشفت الجهة المنظمة لحفل تنصيب الأمير تشارلز الثالث، عن قائمة جديدة للنجوم المشاركين فى الحدث التاريخي، والمقرر إقامته في 7 مايو المقبل بقلعة وندسور.

آخر النجوم الذين تم تأكيدهم لحفل التتويج، الذي سيقام في ساحة قلعة وندسور في اليوم التالي للحفل التاريخي، هم النجم الأمريكي توم كروز، الذي كان ضيفًا في جنازة الأميرة ديانا عام 1997، والمغنية الرائدة في فرقة بوسيكات دولز نيكول شيرزينجر.

ومن بين المشاركين في الحفل المغنية كاتي بيري، والمغني الشهير ليونيل ريتشي، وقال ريتشي في بيان صحفي: "مشاركة المسرح مع فنانين آخرين في حفل التتويج هو حدث لا يتكرر إلا مرة واحدة في العمر وسيكون شرفًا واحتفالًا".

وقالت بي بي سي، التي ستنتج الحفل وتُبثه، إن نجما الأوبرا أندريا بوتشيلي وبرين تيرفيل سيؤدون دويتو معًا، كما سيظهر ملحن الروح الكلاسيكي أليكسيس فرينش في حفل التتويج.

ومن المقرر أن تقام مراسم التتويج الرسمية للملك تشارلز الثالث، بعد فترة حداد على والدته، الملكة إليزابيث الثانية، في 6 مايو بكنيسة وستمنستر في لندن.