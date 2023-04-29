فرع ثقافة الشرقية يواصل تقديم العرض المسرحي احدب نوتردام

يواصل فرع ثقافة الشرقية التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم العرض المسرحي “احدب نوتردام” التابع لشريحة مسرح قصر ثقافة بلبيس من انتاج الإدارة العامة للمسرح والتابعة للإدارة المركزية للشؤون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

العرض من تأليف فكتور هوجو، اعداد خالد توفيق، ديكور علاء سليم، موسيقى محمد شحاتة، إضاءة محمد ممدوح، مساعد مخرج أحمد بلطة، مخرج منفذ أمجد الربع، إخراج محمد الدرة، تصميم استعراضات شريف نصار.

وهذا العرض «الأحدب» هو عرض حركي عن رواية أحدب نوتردام لفيكتور هوجو. وقد تم تناول تلك الرواية مسرحيًا كثيرًا من قبل لكننا ولأول مره نتناولها حركيًا بدون كلام نهائيًا وفق رؤية جديدة ومغايره للأحدب مع استخدام الموتيفات وقطع الديكور بشكل مختلف.

ويتناول العرض مأساة رجل أحدب يعيش في الكنيسة طوال حياته، وينجذب إلى جماعة الغجر باحتفالاتهم الصاخبة وحياتهم المارحة ويسقط في حب إزميرالادا الغجرية التي تفتن الجميع بجمالها، فيلاقي بذلك صراعا مريرا، وذلك من خلال دراما حركية.

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