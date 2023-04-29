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السبت 29 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مران بدني خفيف للاعبي الأهلي بفندق الإقامة قبل مواجهة الرجاء المغربي

جانب من التدريبات
جانب من التدريبات
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وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا خاصا لتجهيز اللاعبين لمباراة الرجاء المغربي التي تقام مساء اليوم على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الجهاز الفني خضوع اللاعبين لمران بدني خفيف في فندق الإقامة ضمن البرنامج التدريبي الخاص بالتحضير للمباراة.

وكان الفريق قد اختتم تدريباته أمس الجمعة على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز الفريق بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي.

الأهلى مركب محمد الخامس الدار البيضاء دوري أبطال أفريقيا