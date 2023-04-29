استجابة لشكاوى المواطنين| رفع 322 إشغال ومراجعة تراخيص المحال في حملة مسائية بالدقي.. صور

قاد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، بالتنسيق مع شرطة ومباحث المرافق وقسم شرطة الدقي وقوات الأمن، حملة مكبرة على المطاعم والكافيهات والأكشاك والمحلات المخالفة بإشغال الطريق العام، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمبادرة التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية والتي تفتح خطوط تواصل جديدة مع المواطن للوصول إلى شكواهم وحلها.

وأسفرت الحملة عن رفع 322 إشغال وتحرير 15 محضر إشغال وعدد 2 مخالفه إلقاء مخلفات في الطريق العام، وتم إيداع المضبوطات في مخازن الحي، حيث كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاستمرار فى جهود شن الحملات اليومية بالتعاون مع شرطة المرافق والأجهزة المعنية لإزالة التعديات على حرم الطريق العام وأرصفة المشاة وعدم السماح للمنشآت التجارية والمطاعم والمحال والمقاهى بالتعدى لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وعدم إعاقة الحركة المرورية .

استهدفت الحملات شارع المساحة والتحرير وسليمان جوهر والسودان، كما تم مراجعة تراخيص المحلات في خط سير الحملة مع التوعية لشترطات الترخيص لكل نشاط، وشدد محافظ الجيزة على المرور الدوري على المواقع التي تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أي مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.