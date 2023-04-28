"تعليم القاهرة" تعلن البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية للشهادة الإعدادية

تعلن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى مدير عام المديرية، وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، وإشراف ياسر أنس مدير التعليم العام والتجريبيات، عن البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية للشهادة الإعدادية فى جميع المواد الدراسية ( عربى - لغات )

وصرح " مدير المديرية " بأن الهدف من البث تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور ، وحرصه على مستقبل أبنائه طلاب الشهادة الإعدادية.

وسوف يتم البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية وفقاً للينك والجدول المعلن .

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بث مباشر للمرحلة الإعدادية (لغات)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODVlM2ZhZjQtYzgwYS00NThhLWIxODEtMmY1Mjg1ZDNiM2Uw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223dd47a87-f4b0-4ca7-9009-970d527d0db0%22%2c%22Oid%22%3a%22e0a7f30e-7bc3-4db1-afc6-ede867014964%22%7d



