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الجمعة 28 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"تعليم القاهرة" تعلن البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية للشهادة الإعدادية

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
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تعلن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى مدير عام المديرية، وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، وإشراف ياسر أنس مدير التعليم العام والتجريبيات، عن البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية للشهادة الإعدادية فى جميع المواد الدراسية ( عربى - لغات )

وصرح " مدير المديرية " بأن الهدف من البث تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور ، وحرصه على مستقبل أبنائه طلاب الشهادة الإعدادية.

وسوف يتم البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية وفقاً للينك والجدول المعلن .

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بث مباشر للمرحلة الإعدادية (لغات)
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التعليم العام التربية والتعليم الشهادة الاعدادية أولياء الأمور