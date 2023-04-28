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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس رابطة الأندية.. الاتحاد يتعادل مع إنبي في الشوط الأول

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري يتعادل سلبياً مع إنبي بكأس رابطة الأندية
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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش، مع نظيره إنبي، سلبياً بدون أهداف، خلال الشوط الأول، في المباراة المقامة بينهما على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي :

حراسة المرمى :المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود علاء وعبدالله نصيب وهشام صلاح   وصبري رحيل. 
خط الوسط : مورو ومحمد محمود وناصر ناصر عمار حمدي وميسي.

خط الهجوم: مابولولو

 

وجاء تشكيل إنبي كالآتي : 
حراسة المرمى :البلعوطي.

خط الدفاع: أحمد صبيحة ومحمد حامد وأحمد كالوشا.

خط الوسط : مودي ناصر وأحمد يوسف ومروان داوود ومصطفى شكشك ومحمد حمدي وصلاح زايد. 
خط الهجوم: كريم الطيب.

تأهل الاتحاد السكندري  لدور الثمانية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة بعد الفوز علي فاركو بركلات الترجيح بنتيجة 7/6 بينما تأهل إنبي للدور ذاته بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح أيضا 6/5.

يذكر أن الفرق المتأهلة لدور الثمانية بكأس رابطة الأندية المحترفة : الاتحاد السكندري وفيوتشر وإنبي والإسماعيلي وسيراميكا والبنك الأهلي والمصري والحرس.

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