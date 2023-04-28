وزير التنمية المحلية: توجيهات رئاسية وخطة استراتيجية لتنمية شمال سيناء

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإحداث نقلة نوعية في أعمال تنمية و تطوير محافظة شمال سيناء في مختلف المجالات والقطاعات وتوفير الخدمات المختلفة، حتى يشعر مواطنو شمال سيناء بتحسن جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى تكليفات رئيس الجمهورية بوضع وتنفيذ خطة استراتيجية للتنمية الشاملة لمحافظة شمال سيناء بمشاركة الوزارات وجهات الدولة المعنية بما يساهم في إحداث تنمية حقيقية على هذه البقعة الغالية والتي شهدت العديد من التضحيات من أبناء الوطن .

وأعلن اللواء هشام آمنة عن صدور تكليف من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تترأسها وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربى وعضوية جميع الوزارات والجهات المعنية لوضع تصور متكامل لتنمية شمال سيناء يتضمن التوافق على مجموعة من المشروعات ذات الأولوية على أرض الواقع فى ضوء رؤية تنموية واضحة يتم تنفيذها خلال فترة زمنية قصيرة كخطة استثنائية عاجلة لتنمية المحافظة وتلبية الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية في مختلف القطاعات.

جاءت تصريحات وزير التنمية المحلية في ختام زيارته لمحافظة شمال سيناء للمشاركة في احتفال المحافظة بعيدها القومي وذكري تحرير سيناء الحادية والأربعين ضمن وفد وزارى ضم كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وبحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، و اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد، و اللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، واللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس ورموز ومشايخ وعواقل سيناء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة والقيادات التنفيذية والشعبية ولفيف من نجوم الرياضة والفن والمجتمع ومجلس القبائل والعائلات المصرية. .

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