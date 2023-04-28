أبوالغيط يتسلم بعد غد رسالة من البرهان تتعلق بتطورات الأوضاع في السودان

يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بعد غد /الأحد/، بالقاهرة، السفير دفع الله الحاج علي وكيل وزارة الخارجية السودانية المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وصرح مصدر مطلع بالأمانة العامة للجامعة العربية، بأن وكيل وزارة الخارجية السودانية سيسلم رسالة من البرهان لأبو الغيط تتعلق بتطورات الأوضاع في السودان.

وكان مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين قد عقد، في 16 أبريل الجاري، اجتماعا طارئا عقب اندلاع الأحداث في السودان، دعا فيه لوقف الاشتباكات بالسودان والعودة السريعة إلى المسار السلمي لحل الأزمة، مؤكدا استعداد الجامعة لبذل كافة المساعي لمعاونة السودان على إنهاء الأزمة بشكل قابل للاستدامة، كما دعا المجلس السفراء العرب في الخرطوم للتحرك للمساهمة في استعادة استقرار الأوضاع بالبلاد عبر الاتصال بكل الأطراف.

ومن جانبه.. طالب أبو الغيط مرارا بضرورة وقف إطلاق النار، واستعادة المسار السلمي في السودان.