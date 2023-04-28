شذي: "اللي مايتسموا" هديتي للجمهور في عيد الفطر

طرحت المطربة شذى أغنيتها الجديدة "اللي مايستموا " على موقع الفيديوهات العالمي " يوتيوب"، وعدد من منصات الموسيقى الرقمية ، لتكون هديتها لجمهورها في موسم عيد الفطر المبارك للعام الجاري ٢٠٢٣.

الأغنية كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، و توزيع وميكس وماستر تميم .

شذي قالت عن أغنيتها الجديدة: “سعيدة بردود الأفعال حول الأغنية ، فهى شكل جديد لم أقدمه من قبل ، وكلمات مختلفة وإيقاع سريع يناسب الثقافات الجديدة ولكن فى إطار الإبداع ، و لذلك وجدتها أفضل هدية للجمهور في عيد الفطر”.

وتابعت: “هناك العديد من المفاجآت للجمهور خلال موسم صيف العام الجاري ٢٠٢٣”.

جدير بالذكر أن آخر أغنيات المطربة شذى كانت بعنوان "مخ تخين" كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل.