الكهرباء: تعظيم نسبة المكون المحلي والتصنيع الذاتي

أكدت وزارة الكهرباء ضرورة رفع كفاءة الشبكة وتحسين مستوى الأداء على الجهدين المتوسط والمنخفض حيث تم تنفيذ أعمال توسيع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة للمشتركين وتطوير وتدعيم ورفع كفاءة شبكات الجهد المتوسط وتطوير مراكز خدمة العملاء وإدخال احدث نظم الادارة لراحة المواطنين وسرعة تقديم الخدمات و تنفيذ برنامج تحويل خطوط الجهد العالى والفائق الى كابلات ارضية بنسبة 100 % من المستهدف للحفاظ على حياة المواطنين وخفض الاعطال.

وفي حين ينفذ قطاع الكهرباء برنامج لزيادة المكون المحلى فى كافة المشروعات وكذلك اعمال الصيانة والاحلال والتجديد التى تنفذها شركاته من خلال تعظيم نسبه المكون المحلي والتصنيع الذاتي، حيث من المقرر تصنيع المشغولات الحديديه للمحولات ومنظمات الجهد والبوابات وتصنيع لوحات الجهد واعادة تاهيل الاعمده المرفوعة من عمليات الحلال والتجديد واستخدامها مره اخرى وتصنيع على ابراج واعمده الجهد المتوسط والمخفض وصيانه واصلاح المحولات بورش الشركات.

وأعلن المهندس طارق عبد الشافى رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء انه جارى تطوير ورفع كفاءة شبكات 237 قرية رئيسية و أكثر من ( 3664 تابع ضمن مشروع حياة كريمة فى محافظتى البحيرة ومطروح بإجمالى تكلفة تقديرية 6,820 مليار وذلك ضمن برنامج تنمية وتطوير الريف المصرى كمرحلة أولى.

وأشار إلى تخصيص 475.394 مليون جنيه استثمارات جديدة لتحديث وتطوير وتوسيع شبكات كهرباء المحافظتين والساحل الشمالى وتلبية متطلبات المرحلة الاولى للدلتا الجديدة لاستصلاح وزراعة 2.2 مليون فدان وذلك خلال العام المالي القادم 2023/ 2024 وتنفيذ خطة الإحلال والتجديد على شبكات الجهدين المتوسط والمنخفض للمهمات المتهالكة وإنشاء خطوط جديدة لمجابهة وإستيعاب التوسعات العمرانية و ان الشركة تستهدف إنشاء مغذيات بطول 41 كم موصلات هوائية + 115.7كم كابلات أرضية جهد متوسط وإحلال وتجديد 56 كم خطوط هوائية، تركيب عدد 17 محول توزيـع جديد بإجمالي قدرة 3.35م.ف.أ وتغيير المحولات بنظام السلاسل التبادلية، حيث مستهدف تركيب عدد(30) محول توزيع جديد ورفع قدرات عدد ( 92) محول توزيع تعدت أحمالها وإنشاء سورتيهات جديدة بشد موصلات معزولة بطول 78.2كم ومد كابلات أرضية جهد منخفض بطول 5.1 كم احلال الموصلات المتهالكة بشبكـة الجهد المنخفض بطول 658.4كم وتغيير كابلات جهد منخفض متهالكة بطول 8.9 كم و تركيب مكثفات علي الجهدين المتوسط والمنخفض بإجمالي سعة 571.008 ميجا.فار ومن المتوقع تركيب 3.6 ميجا.فار وتعديل الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بقيمة ( 35 ) مليون جنيه.

وأشار عبد الشافى اليوم، إلى أنه من المستهدف تركيب عدد 15804 عداد ذكى بإجمالي تكلفة 85.214 مليون جنيها، وذلك ضمن خطة التحول للشبكة الذكية لرفع مستوى الخدمات باستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة لخدمة نحو 2816047 مشترك كمية الطاقة المباعـة وتهدف الشركة نسبة فقد 15.64% للعام المالي مقابل 18.5% متوقع للعام المالي الحالى وأنه تم ربط جميع قرى منطقة الساحل الشمالى ببعض بما يمكن فى حالات انقطاع التيار من استبدال مصدر التغذية وتنفيذ موزع بمنطقة النجيلة وموزع فوكة بالضبعة والغازية بمطروح وإحلال موزع السلام وراس الحكمة والانصار وماهر اباظة وأن نسبه التحصيل النقدي من المنازل والمحلات التجارية للإصدار 98.74%.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء ينفذ برنامج لتقوية شبكة مطروح باستثمارات 256 مليون جنيه، كاستثمارات لتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية بالساحل الشمالى ومطروح للتوسعات العمرانية وتلبية احتياجات المستهلكين من الطاقة.