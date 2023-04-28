«وزير الري» يتفقد أعمال تطهير الترع ورفع تراكمات القمامة على الجسور بالمنوفية

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، أعمال تطهيرات الرياح المنوفى وبحر شبين وترعة الساحل بمحافظة المنوفية، ومتابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع، والاطمئنان على استقرار الجسور وقدرة هذه المجارى المائية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة، وذلك فى إطار متابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات المقبلة.

ووجه الدكتور سويلم خلال الزيارة بقيام مسئولو الري بمحافظة المنوفية بالتنسيق الفورى مع أجهزة المحافظة لرفع نواتج التطهيرات وتراكمات القمامة علي جسور الترع وخاصة ترعة الساحل، مع قيام مسئولى الرى بمحافظة المنوفية - خلال ٤٨ ساعة من تاريخه - بمراجعة خطة التطهيرات بزمام المحافظة، وإجراء ما يلزم من تعديلات وفقا لما تم ملاحظته بترعة الساحل وبحر شبين لسرعة إستكمال أعمال تطهيرات الترع بزمام المحافظة.

كما وجه بقيام الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية - خلال اسبوع من تاريخه - وبالتنسيق مع كافة الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بمراجعة خطة التطهيرات بمختلف المحافظات وموقف تنفيذ أعمال التطهيرات علي الطبيعة ومدى مناسبتها للبرامج الزمنية وتوقيتات الاحتياج حسب كل محافظة، على أن يتم بعد إعداد هذه الخطة التنسيق بين الادارات المركزية بالمحافظات وأجهزة المحافظات حيال رفع مخلفات التطهيرات داخل وخارج الكتل السكنية بشكل فوري.

وأكد الدكتور سويلم على قيام مديري عموم الرى بجميع المحافظات بتشديد الرقابة علي جودة تطهيرات الترع من الحشائش وخاصة الحشائش الغاطسة التى تعيق امرار التصرفات المائية المطلوبة بالترع ، وتجنب التطهيرات الجائرة علي جسور الترع.

كما أكد أن إعداد خطة فعالة ومتكاملة لتطهير الترع سيكون أحد معايير تقييم الأداء وتحديد المكافآت لجميع العاملين بالإدارات المختلفة.

وشدد على ضرورة مواصلة التنسيق بين أجهزة الرى والصرف والميكانيكا لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ النقالى لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف.

كما وجه الدكتور سويلم بقيام الدكتور مساعد الوزير للاستثمار والشركات بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية وأجهزة المحافظة المختصة لبحث إمكانات استغلال منافع الري بالمحافظة بالشكل الأمثل.



