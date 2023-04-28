وزارة الخارجية تهيب بالمواطنين المصريين في السودان التوجه لنقاط التجمع

على ضوء استمرار عملية إجلاء الرعايا المصريين من السودان، تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المتواجدين في السودان والراغبين في العودة إلى أرض الوطن التوجه إلى مناطق التجمع التالية:

١- القنصلية المصرية في بورتسودان او مطار بورتسودان

٢- مطار دنقلة

٣- معبر قسطل

٤- معبر أرقين

هذا، وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي اتصالات السادة المواطنين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

01281943533

01283176900

01281943599

01283176913

01283176857

01283176881

01283176903

01283176894

01281943990

01283176866