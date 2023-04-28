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الجمعة 28 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة الخارجية تهيب بالمواطنين المصريين في السودان التوجه لنقاط التجمع

المصريين العائدين
المصريين العائدين من السودان
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على ضوء استمرار عملية إجلاء الرعايا المصريين من السودان، تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المتواجدين في السودان والراغبين في العودة إلى أرض الوطن التوجه إلى مناطق التجمع التالية:

١- القنصلية المصرية في بورتسودان او مطار بورتسودان 
٢- مطار دنقلة
٣- معبر  قسطل
٤- معبر أرقين

هذا، وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي اتصالات السادة المواطنين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

01281943533
01283176900
01281943599
01283176913
01283176857
01283176881
01283176903
01283176894
01281943990
01283176866

المصريين العائدين من السودان