بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلي جنوب أفريقيا "صور"

وصلت حافلة نادي بيراميدز إلى مطار القاهرة الدوراني استعدادا لبدء رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة مارومو جالانتس في إطار لقاءات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الفريق الجنوب أفريقي في السابعة من مساء الأحد على استاد رويال بافوكنج، بمدينة روستنبرج بجنوب أفريقيا في إطار إياب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية بعدما انتهت مباراة الذهاب بالقاهرة بالتعادل بهدف لكل فريق.

قائمة بيراميدز لرحلة جنوب أفريقيا

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة الفريق لرحلة جنوب أفريقيا لمواجهة مارومو جالانتس في إطار لقاءات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الفريق الجنوب أفريقي في السابعة من مساء الأحد على استاد رويال بافوكنج، بمدينة روستنبرج بجنوب أفريقيا في إطار إياب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية بعدما انتهت مباراة الذهاب بالقاهرة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي- أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد فتحي - أحمد توفيق

خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمود صابر - محمود دونجا - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - صامويل أوجو

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - دودو الجباس

وأدى الفريق مرانه الأخير بملعب الدفاع الجوي قبل التوجه لمطار القاهرة تمهيدا للسفر إلى جوهانسبرج على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للبعثة.