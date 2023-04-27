منتخب السلة للكراسى المتحركة يفوز على المغرب 57 / 53 فى افتتاح البطولة العربية

فاز المنتخب المصرى لكرة السلة بالكراسى المتحركة على نظيره المغربى بنتيجة 57 / 53 فى افتتاح البطولة العربية التى تقام فى الفترة من 25 ابريل وحتى 2 مايو المقبل بالكويت.

كانت نتيجة الشوط الأول تقدم منتخب المغرب بنتيجة 29 / 24 إلا أن المنتخب المصرى تفوق فى الشوط الثانى وسيطر على المباراة التى انتهت بفوز مصر فى بداية مشواره العربى ويلتقى المنتخب المصرى غدا الجمعة فى ثانى مبارياته أمام الأردن فى السادسة والنصف مساءا

ويشارك فى البطولة بجانب الكويت الدولة المضيفة كلا من مصر، والأردن وفلسطين ولبنان والمغرب والإمارات والبحرين.

وتترأس البعثة البارالمبية المصرية المهندسة أمل مبدى عضو مجلس إدارة اللجنه البارالمبية ورئيس الاتحاد المصرى للاعاقات الذهنية

كما يمثل المنتخب المصرى في البطوله كلا من عادل شریف محمود مدير فنى جمال احمد جاد الرب مدرب وسعید بدري محمد مدرب ومحمد رشاد المدير الإدارى ومحمود صبري وسامي منصور السبعاوي وتوبه عيسى ومحمد حسب النبي والحسن ياسر واشرف ابو زيد وأشرف زغلول

ومحمد حسانين واحمد فتحي ومحمد فرج جمعه ومجدى طلعت كما تم اختيار كلا من محمود ابراهيم

الحكم الدولي ( رئيس لجنة حكام البطولة وسامح زكي الحكم الدولي حكم من حكام البطولة.