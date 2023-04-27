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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات فنية للأهلي في المغرب.. ومران قوي للحراس

مران الاهلي
مران الاهلي
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وحرص الجهاز الفني على تنفيذ مجموعة من التدريبات الفنية في إطار الاستعداد للمباراة.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس، رباعي حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في تدريبات فنية متنوعة، على هامش المران الجماعي الذي أقيم اليوم.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي مساء السبت المقبل على مركب محمد الخامس، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

الأهلى الرجاء دورى أبطال أفريقيا بالنادي الأهلي