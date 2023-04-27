انخفاض قياسي في أرباح سامسونج بنسبة 95%

هوت أرباح شركة سامسونج Samsung بنسبة 95% إلى أدنى مستوياتها منذ 2009 مع تراجع الطلب على الرقائق الإلكترونية.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، في تقرير اليوم الخميس، أن أرباح سامسونج التشغيلية شهدت تراجعًا حادًا في الربع الأول من العام الجاري؛ من جراء استمرار ضعف الطلب على بطاقات ورقائق الذاكرة، وبالتالي انخفاض أسعارها.

وبلغت الإيرادات 63.75 تريليون وون كوري، أي حوالي 47.6 مليار دولار، بانخفاض 18% على أساس سنوي. بينما هوت الأرباح التشغيلية إلى 640 مليار وون كوري، أي حوالي 478.55 مليون دولار، انخفاضًا من 14.12 تريليون وون في العام السابق.

وأصدرت الشركة توقعات في وقت سابق من هذا الشهر تفيد بأن أرباح الربع الأول ستكون 600 مليار وون كوري، وهو ما يعتبر أدنى ربح تشغيلي للشركة منذ الربع الأول من عام 2009.