وزير الرياضة: الشباب المصري أصبح له دورا مؤثرا فى شتي مسارات التنمية الشاملة

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المعسكر الكشفي لفرق الجوالة والجوالات بمراكز شباب محافظة شمال سيناء، وذلك فى إطار مشاركته في احتفالات العيد القومي لمحافظة شمال سيناء.

وأشاد “صبحي” بالجهد المبذول من قبل أعضاء عشائر الجوالة والجوالات، للخروج بالمعسكر بصورة مشرفة، موصيًا باستحداث عشائر جديدة للجوالة والجوالات علي مستوي مراكز الشباب لنشر الحركة الكشفية في كل مكان في مصر.



وأشار وزير الرياضة إلى أن الشباب المصري أصبح له دورا فاعلا ومؤثرا فى شتي مسارات التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية، وذلك ارتكازا على الدعم غير المحدود الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومساندته المستمرة للشباب ودفعهم نحو الصفوف الأمامية فى تحمل مسؤولية البناء والتنمية فى شتي ربوع مصر وفى جميع القطاعات.