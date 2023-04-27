مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة تحصل على شهادة الأيزو

حصلت مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، على شهادة الجودة والاعتماد الدولي "الأيزو 9001"، من الشركة الإنجليزية للرقابة و الجودة بالمملكة المتحدة المانحة للشهادة وقيمت الشركة 56 إجراء عام للمستشفى منها ٤٠ إجراءا طبيا و١٣ إجراء جودة، و١٦ إجراء إداري.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف الشرقاوى مدير المستشفى، أن مستشفى الأطفال يعد أول مستشفى يحصل على شهادة الجودة من الشركة المانحة بمصر.

وأشار إلى أن حصول المستشفى على شهادة الجودة نتيجة جهد جميع القطاعات الطبية والإدارات السابقة التي وضعت الخطط الاستراتيجية لتنفيذ رؤية الجامعة والتى تتوافق مع رؤية الجولة لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة للأطفال بشكل متميز وطبقا لمعايير الجودة الطبية العالمية .

وأضاف أن المستشفى يستقبل حالات من كافة محافظات الدلتا كما يستقبل حالات من دول عربية وأفريقية، كما يعتبر مستشفى الأطفال أكبر كيان طبي متخصص لعلاج الأطفال في مصر يحصل على شهادة الأيزو 9001".