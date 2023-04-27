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الخميس 27 أبريل 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس شاب أشعل النيران فى شقة سيدة رفضت خطبته لابنتها بالأميرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالاميرية اليوم، بحبس شاب أقدم على إشعال النيران فى شقة سيدة رفضت خطبته لابنتها 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة 

كانت البداية بتلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها وجود آثار حريق فى باب الشقة محل سكنها "دون تلفيات أو إصابات"، وإتهمت (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما لسابقة رفضها خطبته لنجلتها. 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب باستخدام قداحة ومادة قابلة للإشتعال، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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