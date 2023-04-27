محافظ أسوان: تنفيذ 67% من الخطة العامة لرصف الطرق وباعتمادات 105.5 مليون جنيه

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى إطار تنفيذ المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى عن أنه تم تنفيذ 67 % من الخطة العامة لرصف الطرق من إجمالى أطوال 52 كم ، وباعتمادات 105.5 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه تم تكليف مسئولى مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمدينتى إدفو وأسوان من أجل تحقيق السيولة المرورية ، ومعدلات الأمان لحركة الأفواج السياحية الوافدة.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم وجارى تنفيذ أعمال الرصف للشوارع الداخلية بمنطقة حى العقاد بأطوال 9 كم، وبتكلفة 28 مليون جنيه، فيما جارى استكمال أعمال الرصف بطريق كسر الحجر ضمن الإعتمادات المالية المخصصة لمناطق شرق البندر بإجمالى 4.2 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه وبالتوازي مع ذلك جارى إستكمال أعمال الرصف والصيانة ودهان المطبات بشارع 23 يوليو بمدينة إدفو بطول 3 كم وبتكلفة 11 مليون جينه، وهو الذي يتواكب مع الانتهاء من رصف عدد من الطرق الداخلية بإدفو من أبرزها المسار السياحى والذى يضم طرق كورنيش النيل وشوارع المركز والمعبد والبنوك والمستشفى بطول 5 كم، وبتكلفة 18 مليون جنيه.

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