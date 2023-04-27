تواصل الأعمال اليومية لري الأشجار ورفع تراكمات القمامة بقرى مركز الشهداء في المنوفية

شهدت قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية اليوم الخميس، تواصلاً في أعمال رفع تراكمات القمامة والأتربة، حيث واصلت الوحدات القروية خلال الفترة الصباحية متابعة الأعمال اليومية لشركات النظافة لرفع تراكمات القمامة بقرى مركز الشهداء، بمتابعة محمد العربي نائب رئيس المدينة.

وتابع رؤساء الوحدات القروية أعمال ري ما تم زراعته من أشجار المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون شجرة" بقرى الوحدات القروية والتنظيف حول الأشجار.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بتكثيف الأعمال اليومية لمنظومة النظافة بكافة القرى لرفع التراكمات أولاً بأول، والقضاء على جميع بؤر تجمعات القمامة، وظهور الشوارع بالشكل اللائق، والمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال ري الأشجار وزراعتها ورعايتها.