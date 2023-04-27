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الخميس 27 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تأمر بدفن جثة عامل عثر عليه في حالة تعفن داخل شقته بالجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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طالبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور علي جثة عامل متوفي داخل شقته بالجيزة، لكشف ملابسات الحادث.

كما أمرت بتشريح الجثة وإعداد تقرير طبي بذلك لبيان السبب وراء وفاته، كما استدعت أسرته لمناقشتهم حول ملابسات الواقعة.

وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب الإنتهاء من تشريحها، وتسلمت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية والتي تبين من خلالها أن المتوفي قام بشنق نفسه وانهاء حياته بعد مرور بأزمة نفسية.

كان بلاغ قد  ورد لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من غرفة عمليات النجدة يؤكد العثور على جثة متعفنة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة محمد.ب.س، ٤٥عامًا، وبالفحص تبين وجود آثار خنق حول الرقبة وتم نقل الجثة إلي المشرحة ووضعها تحت تصرف النيابة ، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار  النيابة لتولي التحقيقات.

مباحث قسم شرطة الجيزة قسم شرطة الجيزة غرفة عمليات النجدة جنوب الجيزة العثور على جثة