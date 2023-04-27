قيادات الإسكندرية يضعون إكليل الزهور على النصب التذكاري احتفالا بذكرى عيد تحرير سيناء

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يرافقه اللواء أركان حرب وليد حمودة عوض قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان محطة مصر، وذلك احتفالا بالذكرى 41 لتحرير سيناء.

وقدم المحافظ التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة عيد تحرير سيناء الغالية، الشاهدة على عظمة شعب مصر وقواته المسلحة الباسلة.

وأكد أن تلك المناسبة ستظل دائمًا فخرًا لنا جميعًا، داعياً الله _عز وجل_ أن يعيد تلك المناسبة الوطنية العظيمة على مصرنا الحبيبة بالخير والسلام.