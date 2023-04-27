إحالة لص الشقق السكنية في مصر القديمة للمحاكمة

أحالت نيابة مصر القديمة الجزئية، متهم بسرقة المساكن، من خلال انتحال صفة عامل بشركة الغاز، ثم يقوم بمغافلة الأسر وسرقتهم، الي المحاكمة، مع استمرار حبسه.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها فوجئت بحضور أحد الأشخاص "غير معلوم لديها" وادعى أنه عامل صيانة بشركة الغاز ، وقام بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمول ، ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة" ، بتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" وإعترف بإرتكاب (10) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب ، تم بإرشاده ضبط جميع المسروقات لدى عميله "سيئ النية" (صاحب محل هواتف محمولة ، مقيم بدائرة قسم المطرية) ، أمكن ضبطه ، بمواجهته إعترف بعلمه بأن المضبوطات متحصلات وقائع سرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .