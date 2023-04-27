ضبط لص أطلق النار على مواطن أثناء سرقته بمنشأة ناصر

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة أحد الأشخاص لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة بالإكراه بمنشأة ناصر.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من ( إحدى المستشفيات – كائنة بدائرة القسم) بإستقبالها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم ) ، مصاب بطلق نارى "خرطوش" بالجسم، بالإنتقال وسؤاله قرر بقيام أحد الأشخاص " لا يعلم بياناته " بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام فرد خرطوش كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها وسرقة مبلغ مالى كرهاً عنه.



عقب تقنين الإجراءات تم تحديده وأمكن ضبطه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) ، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع والمُستخدم فى إرتكاب الواقعة والمبلغ المالى المستولى عليه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد السرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.